Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Bakan Albayrak'a destek
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Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Bakan Albayrak'a destek

- Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Bakan Albayrak'a destek AYD "Albayrak değil, milli ekonomi hedef.". Anadolu Yayıncılar Derneği uluslararası finans kapital tarafından Türk Ekonomisine ve Bakan Albayrak'a yapılan karalama kampanyasına tepki gösterdi.

29.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 29.05.2020 12:17

- Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Bakan Albayrak'a destek

AYD "Albayrak değil, milli ekonomi hedef.".

ANKARA - Anadolu Yayıncılar Derneği uluslararası finans kapital tarafından Türk Ekonomisine ve Bakan Albayrak'a yapılan karalama kampanyasına tepki gösterdi. Gezi olayları ile başlayan 15 Temmuz'da devam eden darbe girişimlerine tepki koyduklarını belirten Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, " Şimdide ekonomik darbe yapmaya çalışıyorlar. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı damat diyerek yıpratmaya çalışıyorlar. Asıl hedefleri Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Milli Ekonomik modeldir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın üreten, yatırım yapan, ihracat yapan milli bir ekonomi modeli geliştirmesinin tepkilere neden olduğunu belirten Burhan " Bakan Albayrak IMF kapısına gitseydi. Faiz ekonomine sıcak baksaydı. Bir takım para baronlarına mavi boncuk dağıtsaydı küresel sistem onu kahraman ilan ederdi" diye konuştu. Koronayla mücadele döneminde ekonomide atılan adımların başarılı olduğunu belirten Burhan, "Ekonomi güçlü olmasaydı sağlık sistemi ayakta kalamazdı" ifadesini kullandı.

Dernek merkezinden yapılan açıklamada üyeleri tarafından Bakan Albayrak'a yönelik yapılan kumpasa dur demek için bir film hazırladıklarını belirten Burhan, hazırlanan bu filmin yerel televizyonlarda yayınlanacağı kaydederek," Anadolu Medyası Berat Albayrak' yanında durmaya devam edecektir" denildi.

Anadolu Yayıncılar Derneği'nden Bakan Albayrak'a destek

Kaynak: İHA

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