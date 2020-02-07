Anadolu Yayıncılar Derneği: "CNNTÜRK'e boykot, basın özgürlüğüne darbedir"

07.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:16

Anadolu Yayıncılar Derneği, CHP'nin CNNTÜRK'e çıkmama konusunda almış olduğu kararı çifte standart bir politikanın tezahürü olarak gördüklerini açıkladı.



Anadolu Yayıncılar Derneği'nden yapılan açıklamada, "CHP'nin almış olduğu hiç bir karar haddizatında bizi ilgilendirmez. Ancak söz konusu olan basın özgürlüğü ise bizim de bir kaç cümleyle tepkimizi göstermemiz gerekmektedir. Anadolu medyası anayasada ifadesini bulan Basın hürriyetinin takipçisidir. Hangi siyasi partinin hangi televizyon kanallarına çıkıp hangilerine çıkmayacağı kendi kararlardır. Ancak bunu parti kararı haline getirmeleri demokrasinin özüyle bağdaşmaz" denildi.



Açıklamada, "Kamuoyu önünde bir medya kuruluşuna çıkmama kararı aldıklarını deklere etmek, medya üzerinde baskı kurma anlamı taşımaktadır. Yıllar boyunca basın özgürlüğünden dem vurup, parti politikalarına aykırı yayın yaptıkları gerekçesi ile çıkmama karar almak eleştiriye tahammülsüzlüğün en önemli göstergesidir. Öyle tahmin ediyoruz ki iktidarda olsalar kendilerini eleştirenleri kapatıp susturacaklar. Oldum olası medyayı arka bahçesi gören CHP'nin tarihi bu tür demokratik tahamülsüzlükle doludur.



Anadolu Yayımcılar Derneği olarak basın ve ifade özgürlüğünü sonsuza kadar savunacağımızı bildirir, CHP'nin almış olduğu kararın tasvip etmediğimizi beyan ederiz" ifadesi kullanıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA