30.10.2019 09:47

Anadolu yakasının 'Nebahat Ablası'

Kadın taksici görenleri şaşkına çeviriyor

İSTANBUL - İstanbul Anadolu Yakası'nın 'Nebahat Ablası' Gamze Kolcu, 6 yıl servis şoförlüğü yaptıktan sonra taksi şoförlüğüne el attı. Kadın taksi şoförünü gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İstanbul Anadolu Yakası'nın 'Nebahat Ablası' Gamze Kolcu, Sultanbeyli'de 6 yıl servis şoförlüğü yaptı. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine taksi şoförlüğü yapmaya karar veren Kolcu, ilçede ilgi odağı oldu.

Gamze Kolcu'yu taksi direksiyonunda görenler, şaşkınlığını gizleyemiyor. Kolcu'nun taksisini özellikle kadın müşteriler tercih ediyor. Kadın yolculardan güzel tepkiler alan Kolcu, ilçede ilgi odağı haline geldi. Kolcu'nun taksi şoförlüğü yapması, kadınların yapamayacağı hiçbir işin olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Anadolu Yakası'nın 'Nebahat Ablası' Gamze Kolcu, "Altı yıldır servis şoförlüğü yapıyorum. Arkadaşımın tavsiyesi ile taksi şoförlüğüne başladım. Sabah akşam çalışıyorum. Bazen tam gün çalışıyorum. Şehirler arası ve şehir dışı çalışıyorum. Müşterilerimizi bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA