Anadolu Yakasında yağmur başladı

Anadolu Yakasında yağmur başladı

İstanbul'da yağması beklenen şiddetli yağış Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı.

21.08.2019 11:56
Anadolu Yakasında yağmur başladı

İstanbul'da yağması beklenen şiddetli yağış Anadolu Yakasında etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle Kartal'da bulunan bir evin bahçesini su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada şiddetli yağmur beklendiğini vatandaşlara aktarmıştı. Anadolu Yakasında beklenen şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Yağan yağmur nedeniyle Kartal'da bulunan bir evin bahçesini su bastı. Suyun bastığı evin sakinleri kovalarla bahçedeki suyu tahliye etmeye çalıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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