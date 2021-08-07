Anadolu Yakasında yağış etkili oldu

- Anadolu Yakasında yağış etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün İstanbul'da sağanak yağış beklendiği belirtildi.

- Anadolu Yakasında yağış etkili oldu

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada bugün İstanbul'da sağanak yağış beklendiği belirtildi. İstanbul'da Kartal ve ve çevresinde kısa süreli yağış etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada bugün İstanbul'da sağanak yağışın beklendiğini belirtmişti. Bugün öğle saatlerinde Kartal ilçesi ve çevresinde kısa süreli yağış etkili oldu. Yağışın hafif şiddette etkili olduğu gözlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan