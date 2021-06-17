Anadolu yakasında sağanak yağış trafiğe neden oldu
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Anadolu yakasında sağanak yağış trafiğe neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - Haberler | Güncel

- Anadolu yakasında sağanak yağış trafiğe neden oldu Anadolu yakası sağanak yağışa teslim oldu.

- Anadolu yakasında sağanak yağış trafiğe neden oldu

İSTANBUL - Anadolu yakası sağanak yağışa teslim oldu. Sağanak yağışın etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 60'ın üzerine çıktı. Oluşan trafik drone ile havadan görüntülendi.

Meteoroloji Müdürlüğünün de uyardığı gibi İstanbul'da sağanak yağış etkisini devam ettiriyor. Özellikle Anadolu Yakasında etkili olan sağanak yağış D-100 kara yolunda uzun araç kuyruğuna yol açtı.İBB'nin yoğunluk haritasına göre İstanbul'da trafik yüzde 60'ın üzerine çıktı. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

Anadolu yakasında sağanak yağış trafiğe neden oldu
Anadolu yakasında sağanak yağış trafiğe neden oldu
Anadolu yakasında sağanak yağış trafiğe neden oldu
Anadolu yakasında sağanak yağış trafiğe neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik

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