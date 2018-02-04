Anadolu Yakası'nın En Büyük Projesi Lens İstanbul'un Özellikleri Nelerdir?

Lens Yapı Yönetici Ortağı Mert Kutlu, Anadolu Yakası'nın en büyük projesi olan Lens İstanbul'un özelliklerini Wise TV'ye anlattı.

Kutlu, şu sözleri dile getirdi: "Lens İstanbul projesi Kurtköy'de, Sabiha Gökçen Havalimanı'na 700 metre uzaklıkta, Teknopark'a 500 metre uzaklıkta, iki yüz bin metrekare inşaat alanından oluşan, bin adet konut bulunan, ayrıca otuz bin metrekare ticari alanı bulunan bir konut projesi. Anadolu Yakası'nın en büyük semt çarşısını yapıyoruz. Toplamda baktığınız zaman, iki projemizle birlikte yarım milyon metrekare inşaat alanına sahibiz. Bu da bizi Anadolu Yakası'nın en büyük projesi konumuna getirdi".