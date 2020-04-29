Anadolu Yakası'nda yoğun trafik havadan görüntülendi
İstanbul'da dört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinde, trafiğin yoğunlaştığı görüldü.
29.04.2020 20:26 | Son Güncelleme: 29.04.2020 20:26
İstanbul'da dört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinde, trafiğin yoğunlaştığı görüldü. İş çıkışı saatinde gerçekleşen trafiğin bazı anlarında araçlar kısa süre de olsa tamamen durmak zorunda kaldı.
- İstanbul
Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da trafiğin yoğunlaştığı görüldü. D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametine yoğun trafik oluştu. Trafik, havadan görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: DHA