ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUN TRAFİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ İstanbul'da dört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinde, trafiğin yoğunlaştığı görüldü.

İstanbul'da dört günlük sokağa çıkma yasağının bitmesinin ardından D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametinde, trafiğin yoğunlaştığı görüldü. İş çıkışı saatinde gerçekleşen trafiğin bazı anlarında araçlar kısa süre de olsa tamamen durmak zorunda kaldı.Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da trafiğin yoğunlaştığı görüldü. D-100 Karayolu Bostancı mevkii Ankara istikametine yoğun trafik oluştu. Trafik, havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA