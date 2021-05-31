İSTANBUL-ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU
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İSTANBUL-ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Mustafa ESEN / İSTANBUL DHAİstanbul Anadolu yakasında haftanın ilk günü sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu.

Haber-Kamera: Mustafa ESEN/ İSTANBUL DHA

İstanbul Anadolu yakasında haftanın ilk günü sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. Aniden bastıran yağmur hem trafiğe çıkan sürücüleri hem de işe giden vatandaşları zor durumda bıraktı.

Anadolu yakasında bir çok ilçede sabahın erken saatlerinde yağmur başladı. Aniden bastıran yağmur nedeniyle trafiğe çıkan sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Yağmur yağışı ile birlikte trafiğe çıkan sürücülerin yanı sıra işe giden İstanbullular da zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte trafik de oluştu.

İSTANBUL-ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU
İSTANBUL-ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU
İSTANBUL-ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU
İSTANBUL-ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU
İSTANBUL-ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU
İSTANBUL-ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU
İSTANBUL-ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU
İSTANBUL-ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU
İSTANBUL-ANADOLU YAKASI'NDA YAĞMUR ETKİLİ OLDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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