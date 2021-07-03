Anadolu Yakası'nda yağmur
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Yakası'nda yağmur

Anadolu Yakası'nda yağmur
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mustafa ESEN / İSTANBUL DHA İstanbul, Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde yağmur, etkili oldu.

Mustafa ESEN/ İSTANBUL DHA İstanbul, Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde yağmur, etkili oldu. 

Anadolu Yakasındaki bazı ilçelerde sabah saatlerinde yağmur yağdı. Trafiğe çıkan sürücüler, aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal'da  etkili olan yağış nedeniyle, trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu.


Anadolu Yakası'nda yağmur
Anadolu Yakası'nda yağmur
Anadolu Yakası'nda yağmur
Anadolu Yakası'nda yağmur

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Marmara'daki müsilaj sorunu) Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur.'
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Marmara'daki müsilaj sorunu) Şov yapmak uğruna kimsenin İstanbul'un ve Marmara'nın geleceğiyle oynamaya hakkı yoktur."
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Varank Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Kenan Doğulu Kerem Kamışlı
Spor Mesut Özil Fatih Terim Emre Kocadağ Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Yakası'nda yağmur - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 09:22:44. #1.15#

title