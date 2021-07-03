Anadolu Yakası'nda yağmur

Mustafa ESEN / İSTANBUL DHA İstanbul, Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde yağmur, etkili oldu.

Mustafa ESEN/ İSTANBUL DHA İstanbul, Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde yağmur, etkili oldu.

Anadolu Yakasındaki bazı ilçelerde sabah saatlerinde yağmur yağdı. Trafiğe çıkan sürücüler, aniden bastıran yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli ve Kartal'da etkili olan yağış nedeniyle, trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı