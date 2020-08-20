ANADOLU YAKASI'NDA YAĞIŞ SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAİstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
20.08.2020 12:33 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:39
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Kadıköy D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 12.20 itibarıyla yoğunluk yüzde 44 oldu.
Kaynak: DHA