Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkisini göstermeye başladı Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkisini göstermeye başladı Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda beklenen sağanak yağmur sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı.

Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkisini göstermeye başladı

İSTANBUL - Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün tahminleri doğrultusunda beklenen sağanak yağmur sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nda etkili olmaya başladı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar üst geçit altlarına ve otobüs duraklarına sığınırken D-100 Karayolu'nda yoğun trafik oluştu.

Vatandaşlar üst geçitlerin altına sığındı

Beklenen sağanak yağmurun bastırmasıyla birlikte yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar üst geçitlerin altlarına ve otobüs duraklarına sığındı. Sakarya'dan gelen bazı vatandaşlar yağmurun başlamasıyla birlikte, "Hiç tahmin etmiyorduk, Sakarya'dan geldik. Orada hava çok güzeldi, hiç tahmin edemedik." diyerek D-100 Karayolunun yanında bulunan üst geçidin altına sığınan bazı vatandaşlar işe giderken yağmura yakalandıklarını belirterek, "Ansızın oldu işe gidiyorum." dedi.

Kaynak: İHA