Anadolu Yakası'nda sağanak yağış başladı
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Anadolu Yakası'nda sağanak yağış başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde öğleden sonra sağanak yağış başladı.

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde öğleden sonra sağanak yağış başladı.

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilmişti. İstanbul Anadolu Yakası'nda öğleden sonra öngörülen sağanak yağış etkili olmaya başladı.

(İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Anadolu Yakası'nda sağanak yağış başladı
Anadolu Yakası'nda sağanak yağış başladı
Anadolu Yakası'nda sağanak yağış başladı
Anadolu Yakası'nda sağanak yağış başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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