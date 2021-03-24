Anadolu Yakası'nda karla birlikte dolu yağışı etkili oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Anadolu Yakası'nda karla birlikte dolu yağışı etkili oldu

24.03.2021 07:28 | Son Güncelleme: 24.03.2021 07:44

Anadolu Yakası'nda karla birlikte dolu yağışı etkili oldu AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyordu.

Anadolu Yakası'nda karla birlikte dolu yağışı etkili oldu

İSTANBUL - AKOM'dan yapılan açıklamaya göre İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyordu. Yapılan açıklama sonrası Anadolu Yakası'nda karla karışık dolu yağışı etkili oldu.

AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası saat 05.30 sıralarında Anadolu Yakası'nın bazı ilçelerinde karla karışık dolu yağışı etkili oldu. Kısa süreli yağan kar ve dolu yağışı etrafta beyazlık oluşturdu.

Anadolu Yakası'nda karla birlikte dolu yağışı etkili oldu
Anadolu Yakası'nda karla birlikte dolu yağışı etkili oldu
Anadolu Yakası'nda karla birlikte dolu yağışı etkili oldu
Anadolu Yakası'nda karla birlikte dolu yağışı etkili oldu
Anadolu Yakası'nda karla birlikte dolu yağışı etkili oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Pervin Buldan Vladimir Putin Bekir Pakdemirli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Guy Ritchie Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Şenol Güneş Mesut Bakkal Bülent Uygun
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Anadolu Yakası'nda karla birlikte dolu yağışı etkili oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 07:45:46. #1.16#
title