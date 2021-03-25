Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı
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Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı

25.03.2021 06:56 | Son Güncelleme: 25.03.2021 07:07

Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarı yapılmıştı.

Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı

İSTANBUL - AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarı yapılmıştı. İstanbulun bazı bölgelerine ise dün kar yağmıştı. Bu sabah ise kar yağışı yeniden başlayarak Anadolu Yakasına lapa lapa yağmaya devam etti.

AKOM'dan daha önce İstanbul'da karla karışık yağmur uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarı sonrası İstanbulun bazı bölgelerinde kar yağışı olmuştu. Bu sabahta yine Anadolu Yakasında lapa lapa kar yağışı başladı. Lapa lapa yağan kar Çamlıca Tepesini beyaza bürüdü. Yağan kar İstanbul boğaz manzarası ile adeta mest etti.

Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı
Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı
Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı
Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı
Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili olmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CÜNEYT SEVİNDİK

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