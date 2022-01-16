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Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Anadolu Yakası'nda kısa süreli kar yağışı etkili oldu. Kısa kar yağışı sonrası Anadolu Yakası'nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Vatandaşlar karın keyfini çıkarmak için Çamlıca Tepesi'ne geldi.

Akşam saatlerinde İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Kısa süreli olan kar yağışı kentin genelinde etkili oldu. Anadolu Yakası'nda da etkili olan kar yağışı sonrası şehrin yüksek noktaları beyaza büründü. Kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar Çamlıca Tepe'sine çıktı. Beyaza bürünen Çamlıca tepesine çıkan vatandaşlardan bazıları tepede hatıra fotoğrafı çekilirken bazı vatandaşlarda kar topu oynadı.

Kar yağışı sonrası Çamlıca Tepesi'ne çıkan Ahmet Kemal Çetin, " Bayağıdır kar tatiline gidememiştik, aslen Alanyalıyız mevsimden dolayı orada da fazla kar yağmadığı için gelelim dedik. Burada da Çengelköy'de oturuyorum oraya da fazla yağmıyor gidelim dedik. Hem Fotoğraf çekindik hem de oynadık. Hafta sonu olduğu için bize de eğlence çıktı. "dedi. - İSTANBUL

Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili oldu

Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili oldu

Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili oldu

Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili oldu

Anadolu Yakası'nda kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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İstanbul'un Anadolu Yakası'nda kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

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