Anadolu Yakası'nda kar etkili oldu

08.02.2020 05:50 | Son Güncelleme: 08.02.2020 05:50

İSTANBUL'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Anadolu Yakasını da beyaza bürüdü. Gece yarısı Çamlıca Tepesi'ne çocuklarıyla birlikte gelen aileler burada kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da yağan karla birlikte bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Birçok ilçede yollar, binaların çatıları ve araçlar beyaza büründü. TEM Otoyolu ve D100 Karayolu'nda ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait kar küreme araçlarıyla hazır bekledi.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Kaynak: DHA