ANADOLU YAKASI'NDA DOLUYA KARŞI HALILI BATANİYELİ ÖNLEM
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ANADOLU YAKASI'NDA DOLUYA KARŞI HALILI BATANİYELİ ÖNLEM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHAAnadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış doluya dönüştü.

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış doluya dönüştü. Vatandaşlar, araçlarının zarar görmemesi için halı ve battaniyelerle önlem aldı.

Anadolu Yakası'nın Çekmeköy, Sultanbeyli ilçelerinde öğle saatlerinde aralıklı gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli dolu yağışı araç sürücülerine zor anlar yaşatırken vatandaşlar dolu yağışı nedeniyle zarar görmemesi için üzerlerini battaniye ve halılarla kapladıkları araçlarını korumaya çalıştı.

Mahalle sakini Kadir Haymana,"İlk yağmurla başladı gök gürültüsüyle birlikte. Daha sonrasında birden dolu yağmaya başladı. Herkes arabasını kapattı. Arabasına yetişebilen yetişti." dedi.

ANADOLU YAKASI'NDA DOLUYA KARŞI HALILI BATANİYELİ ÖNLEM
ANADOLU YAKASI'NDA DOLUYA KARŞI HALILI BATANİYELİ ÖNLEM
ANADOLU YAKASI'NDA DOLUYA KARŞI HALILI BATANİYELİ ÖNLEM
ANADOLU YAKASI'NDA DOLUYA KARŞI HALILI BATANİYELİ ÖNLEM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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