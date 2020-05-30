Anadolu Yakası'nda boş kalan meydanlar havadan görüntülendi 15 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar ve Kadıköy Meydanı boş kaldı.

15 ilde ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar ve Kadıköy Meydanı boş kaldı. Boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Denetim yapan polis memurları ve görevliler haricinde Üsküdar ve Kadıköy Meydanı'nda sessizlik hakimdi. Yasak nedeniyle boş kalan meydanlar güvercin ve martılara kaldı. Boş meydanlar havadan görüntülendi.

Kaynak: DHA