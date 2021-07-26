Bayram tatilinin sonlanmasıyla İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
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Bayram tatilinin sonlanmasıyla İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonlanmasıyla vatandaşlar İstanbul'a dönmeye başladı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sonlanmasıyla vatandaşlar İstanbul'a dönmeye başladı. Vatandaşların tekrar yollara düştüğü mega kentte E-5 karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.

9 gün süren Kurban Bayramı tatili dün sonlandı. Tatilde şehir dışına çıkan İstanbullular dünden itibaren kente dönüş yapmaya başladı. Vatandaşların tekrar yollara düştüğü İstanbul'un ana arterlerinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle, E-5 karayolu Göztepe mevkiinde de uzun araç kuyrukları oluştu. Sabahın erken saatlerden itibaren trafiğin yoğun olduğu İstanbul'da yoğunluğun yüzde 35'lerde olduğu gözlendi.

İstanbul Anadolu Yakasında, E-5 karayolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Bayram tatilinin sonlanmasıyla İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Bayram tatilinin sonlanmasıyla İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Bayram tatilinin sonlanmasıyla İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Bayram tatilinin sonlanmasıyla İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Bayram tatilinin sonlanmasıyla İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Bayram tatilinin sonlanmasıyla İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Bayram tatilinin sonlanmasıyla İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Bayram tatilinin sonlanmasıyla İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
Bayram tatilinin sonlanmasıyla İstanbul'da oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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