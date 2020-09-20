Anadolu yaban koyunları doğayla buluşmaya devam ediyor
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Anadolu yaban koyunları doğayla buluşmaya devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, nesli tehlike altında olan Anadolu yaban koyunu için yürütülen çalışmalar kapsamında 55 koyunu doğaya bıraktı.

Anadolu yaban koyunları doğayla buluşmaya devam ediyor
20.09.2020 11:45 | Son Güncelleme: 20.09.2020 11:49

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, nesli tehlike altında olan Anadolu yaban koyunu için yürütülen çalışmalar kapsamında 55 koyunu doğaya bıraktı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğü Konya Bozdağ, Ankara Nallıhan ve Afyonkarahisar Şuhut'ta bulunan Anadolu yaban koyunu üretme istasyonlarında yetiştirdiği koyunları doğal yaşam ortamlarına bırakmaya devam ediyor.

Endemik bir tür olan Anadolu yaban koyunları, söz konusu istasyonlarda üretildikten sonra GPS'li uydu vericisi takılarak uygun yaşam alanlarına bırakılıyor. Koyunlar, 7 gün 24 saat takip edilerek korunuyor.

Konya Bozdağ Yaban Koyunu Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 55 Anadolu yaban koyunu, 27'si Eskişehir'de, 28'i Kahramanmaraş'ta olmak üzere uygun olan yaşam alanlarına bırakıldı.

Merkez Av Komisyonu Kararı gereğince koruma altında olan Anadolu yaban koyununu avlayanlara idari para cezasının yanı sıra 245 bin 160 lira tazminat cezası uygulanıyor.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mustafa Çalkaya
Mustafa Çalkaya
AA Editörü
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