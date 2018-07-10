Kastamonu'da Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) tarafından "Anadolu ve Ötesinde Anti Sismik Yerel Miras" toplantısı düzenlendi.

Belediye Toplantı Salonu'nda, Kastamonu Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Fransa, Polonya, Romanya ve Yunanistan'dan bilim insanları katıldı.

Vali Yaşar Karadeniz burada yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun önemli bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Osmanlı şehzadelerinin Kastamonu'da eğitim gördüklerini, valilik yaptıklarını anlatan Karadeniz, "İstanbul'a kadar olan geniş bir coğrafyayı yönetmişlerdir. Kastamonu bu sayede hem yönetim merkezi hem de kültürel bir birikim sahibi olmuştur. Bu toplantının 2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkentliğini üstlenmiş olan ilimizin zenginliğini artırmasına katkı sunacağını düşünüyorum." dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise toplantının hem Kastamonu hem de Türkiye'ye faydalar sağlayacağına işaret etti.

Kastamonu'nun tarihi ve kültürüyle Türkiye'nin sayılı şehirleri arasında yer aldığına dikkati çeken Babaş, toplantıya 9 ülkeden 37 uzmanın katıldığını belirtti.

Son 4 yılda yapılan çalışmalar ile eksiklikleri hızla kapatmayı hedeflediklerini dile getiren Babaş, "Ecdat yadigarı eserleri, tarihi eserleri, tarihi meydanları en uygun şekle getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın da tarihin korunması gerektiğine işaret ederek, "Geçmişte kaybettiklerimiz geride kaldı. Mevcutları kaybetmeyelim. Geleceğimizi o manada tesis edelim." dedi.

ICOMOS Uluslararası Mimari Mirasın Yapısal Analiz ve Restorasyonu Türkiye Bilimsel Komitesi Başkanı Prof. Dr. Görün Arun da ICOMOS'un 110'dan fazla ülkede kurulmuş ulusal komiteleri bulunduğunu anımsattı.

ICOMOS'un 29 komitesi olduğunu ifade eden Arun, 8 komite tarafından ahşapla ilgili ortak bilimsel bir toplantı yapma kararı aldıklarını kaydetti.

Toplantının ahşabın yoğun olması nedeniyle Kastamonu'da yapılmasına karar verildiğini belirten Arun, "Toplantıda her ülke kendi deneyimlerini paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da 1997-2003 yılları arasında valilik yapan ve kentteki tarihi eserlerin restorasyonunda önemli çalışmalarda bulunan Enis Yeter ise o yıllardaki çalışmalarını anlattı.