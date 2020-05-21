Anadolu Vakfı 'Değerli Öğretmenim' projesi Diyarbakır'daki eğitimlerle 51 ile ulaştı Anadolu Vakfı'nın Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmen, öğrenci ve idarecilerden büyük ilgi gören projesi Değerli Öğretmenim, 51. iline ulaştı.

COVID-19 pandemisi nedeniyle online platforma taşınan projenin 51. ili Diyarbakır oldu. 21 Mayıs'ta gerçekleştirilen programla Anadolu Vakfı eğitmenleri Diyarbakır'daki idarecilere Yönetişim Yetkinlikleri eğitimi verdi.

Anadolu Vakfı, tamamlayıcı eğitimlerle öğretmen, idareci ve öğrencilerin bilgi ve becerilerin artırılmasını hedeflediği Değerli Öğretmenim projesi ile 51 ile ulaştı. COVID-19 pandemisi nedeniyle online olarak devam eden eğitimlerin 51. ili Diyarbakır oldu. İçeriği gündem doğrultusunda yeni konularla zenginleştirilen Değerli Öğretmenim projesi kapsamında 21 Mayıs'ta Diyarbakır'daki idarecilere Yönetişim Yetkinlikleri eğitimi verildi. Yönetişim Yetkinlikleri eğitimi ile idarecilere toplumsal hayatı eğitim ve bilimin öz yöntemlerinden yararlanılmasını gerekli ve zorunlu kılan disiplinler arası bir yaklaşımla ele almak; okulların öğretmen, öğrenci, yönetici ve veli işbirliğini daha efektif olarak organize edebilmek hedefleniyor.

Eğitimler uzaktan erişim araçları ile devam ediyor

Değerli Öğretmenim projesi kapsamında verilen eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliği ile uzaktan erişim araçları; Zoom, Adobe Connect ve Teamlink uygulamaları üzerinden devam ediyor. İçeriğine "Öğrencilerin Karar Süreçlerine Katılımı, Çevre Bilinci/Ekolojik Farkındalık, Yeni Dünyada Yeni Eğitim Yaklaşımları, Dijital Vatandaşlık, Nerede Kalmıştık?, Yaratıcı Düşünme, Dijital Okuryazarlık, Ya Corona Bir Öğretmense, Fırsat Eşitliği" isimli yeni eğitimlerin eklendiği proje; eğitim sistemine araştıran, sorgulayan, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı; özgüven sahibi, mesleki yeterliliğe sahip, kişisel gelişimin sürekliliğini önemseyen, evrensel değerleri dikkate alan bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyor. Proje kapsamında öğretmenlerin ve eğitim alanındaki yöneticilerin başarılı birer sosyal girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin artırılmasına, bir problemden veya bir ihtiyaçtan yola çıkarak projeler geliştiren, sürdüren ve sosyal dönüşümü sağlayan yetkinlikleri ile toplumsal ve sosyal ihtiyaca yönelik sürdürülebilir sistemler kurabilme becerilerinin geliştirilmesine yönelik seminer ve eğitimler hayata geçiriliyor.

Kaynak: Bültenler