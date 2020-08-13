Anadolu Vakfı, Burs Programı ile gençlere destek vermeye devam ediyor Anadolu Vakfı 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı kapsamında burs desteği almak isteyen üniversite öğrencileri, 1 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek.

Gençlere 40 yılı aşkın süredir eğitim desteği veren Anadolu Vakfı'nın burs başvuruları başlıyor.

Kurulduğu 1979 yılından bu yana sürdürdüğü burs programı ile eğitime desteğini aralıksız sürdüren Anadolu Vakfı'nın 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Burs Programı'na başvuru süreci başladı. Bugüne kadar 30.000'den fazla öğrenciye burs yoluyla eğitim desteğinde bulunan Anadolu Vakfı'nın karşılıksız eğitim desteğinden yararlanmak isteyen üniversite öğrencileri 1 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında www.anadoluvakfi.org.tr adresinden online olarak başvuruda bulunabilecek.

"Akademik ve sosyal yönden başarılı gençleri destekliyoruz"

Burs programıyla akademik ve sosyal yönden başarılı gençleri desteklediklerini dile getiren Anadolu Vakfı Genel Müdürü Selim Güven, "Gençlere maddi destek vermek için çıktığımız bu yolda aslında kişisel gelişimlerine sağladığımız katkı bizler için büyük önem taşıyor. Gençlerin hayatlarını daha proaktif şekilde kurgulamalarına, hayallerinin farkına varmalarına, ülkemiz ve insanlık için daha etkin, çağdaş bireyler olmalarına olanak sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Burs sürecinin, Anadolu Vakfı ile bursiyerler arasında köprü oluşturduğuna dikkat çeken Güven, "Programımız mesleki deneyim paylaşım etkinlikleri ve eğitimlerin yanı sıra yine eğitim, kişilik envanteri gibi araçlar ile desteklenen bir yıllık mentorluk sürecini içeriyor. Bu uygulamalarımızı pandemi sürecinde de dijital ortamda kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Eğitimlerini tamamlayarak hayata atılan mezun bursiyerlerimiz ile ilişkilerimiz devam ediyor. Mezun bursiyerlerimiz, edindikleri deneyimleri yeni bursiyerler ile gerek mentorluk sürecinde gerekse diğer etkinlik ortamlarında paylaşıyor" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler