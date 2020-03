Anadolu Üniversitesinden tüketicilere güvenli e-alışveriş tavsiyeleri Açıklaması Anadolu Üniversitesi (AÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüketicilere güvenli e-alışveriş için tavsiyelerde bulundu.

Anadolu Üniversitesi (AÜ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında tüketicilere güvenli e-alışveriş için tavsiyelerde bulundu.

Rektörlükten yapılan açıklamada, toplum sağlığını korumak için evden çıkmamaya gayret gösteren insanların, günlük ihtiyaçlarını karşılayabilmek üzere e-alışverişe yöneldiği belirtildi.

Birçok mağaza ve iş yerinin pandemi durumunda insan sağlığını tehdit ettiği için geçici kapatıldığı hatırlatılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İnternet üzerinden alışveriş yaparken tercih edeceğimiz siteler, SSL sertifikasına sahip olmalıdır. SSL sertifikası, bir sitenin belirli şartları karşılayarak elde edebildiği ve kullanıcılarına güvenli bir deneyim sunduğunu kanıtlayan belgedir. Bu sertifikaya sahip bir siteden alışveriş yapıldığında, kimlik ve kredi kartı bilgileriniz özel bir şifreleme sistemi ile doğrudan bankanıza aktarılır. Böylelikle üçüncü şahısların ihtimali ortadan kalkar. Online bir alışveriş sitesinin bu sertifikaya sahip olup olmadığını ödeme sayfasına geçtiğinizde adres çubuğunun sağ tarafında bulunan kilit işaretinden anlayabilirsiniz."

Açıklamada, hiçbir internet sitesinin, kullanıcıların rakamlardan oluşan 4 haneli şifresine hiçbir aşamada ihtiyaç duymadığı vurgulandı.

Bunun yerine, kartın arkasında bulunan 3 haneli CVV kodunun kullanıldığına değinilen açıklamada, "Bu kod kredi kartı şifresi değildir. Sadece alışverişinizde kartınızı kullanmanızı saptayan bir doğrulama aracıdır." bilgisi paylaşıldı.

"Kişisel bilgisayar ya da cep telefonunuzdan başka cihaz kullanmayın"

Açıklamada, kullanıcılara kişisel bilgisayarları veya cep telefonu dışında bir yerden internet alışverişi yapmamaları önerildi.

Kredi kartı limitinin, ihtiyaçlar doğrultusunda belirlenmesi gerektiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Her alışveriş sonrası cep telefonuna gönderilecek mesaj, bankaların kullanıcılarına sağlaması gereken bir yükümlülüktür. Harcamalarınızdan sonra bir uyarı mesajı gelmiyorsa bankanızla iletişime geçin. Alışverişlerinizi 3D secure ile yani cep telefonunuza gelecek kısa mesaj onay kodu ile tamamlamalısınız. Telefonunuza onay kodu gelmiyor ve işlem otomatik olarak tamamlanıyorsa, bankanızdan kartınızın bu özelliğini aktif etmesini talep edin. Online alışverişlerinizde, tıpkı yüz yüze gerçekleştirdiğiniz alışverişlerdeki haklar gibi pek çok hakka sahipsiniz. Bu sebeple her alışverişinizde mail üzerinden veya gelen ürünle beraber garanti belgesi ve faturanın tarafınıza ulaştığına emin olun. Unutmayın ki her türlü iade, iptal ve cayma hakkınızda bu belgelere ihtiyaç duyulacaktır. Alışveriş yaptığınız site ile uzlaşamadığınız durumda Tüketici Hakem Heyeti bu belgeleri sizden talep edecektir. Bu noktalara dikkat edildiği takdirde internet üzerinden yapılan alışverişlere güvenmekte bir sakınca yoktur."

Kaynak: AA