Anadolu Üniversitesinden Eskişehirspor'a bir önemli destek daha
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Anadolu Üniversitesinden Eskişehirspor'a bir önemli destek daha

Anadolu Üniversitesinden Eskişehirspor'a bir önemli destek daha
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehirspor'un "Hedef 1 Milyon Fidan" kampanyasına 1000 adet fidan desteğiyle en yüksek bağışı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal yaparken, Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı oyuncuları da kampanyaya 222 fidan bağışlayarak çok önemli bir katkıda bulundular.

Eskişehirspor'un "Hedef 1 Milyon Fidan" kampanyasına 1000 adet fidan desteğiyle en yüksek bağışı Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal yaparken, Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı oyuncuları da kampanyaya 222 fidan bağışlayarak çok önemli bir katkıda bulundular.

Eskişehirspor'un Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü iş birliği ile başlattığı 1 milyon fidan kampanyasına bağışlanan fidan sayısı 18 bini geçerken, kampanyaya spor camiasından ilk önemli destek Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı oyuncularından geldi. Eskişehir'i süper ligde temsil eden Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı oyuncuları, Eskişehir ve Eskişehirspor'un geleceğine nefes olacak anlamlı kampanyaya, 222 fidan bağışı yaparak destek oldular. Spor camiası arasındaki bu dayanışmanın şehrimiz adına önemli olduğu ifade eden Anadolu Üniversitesi Kadın Hentbol Takımı oyuncuları, tüm spor camiasını da kampanyaya destek olmaya davet ettiler. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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