26.10.2019 14:36

Anadolu Üniversitesi (AÜ) İktisat Fakültesi tarafından "Her Yönüyle E-Ticaret" adlı panel düzenlendi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Öğrenci Merkezi Salon 2009'da gerçekleştirilen panele AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, e-ticaret uzmanı Ömer Faruk Ergün, GittiGidiyor Uluslararası Ticaret Müdürü Erkan Yozkat, GittiGidiyor Bilgi Güvenliği Müdürü Aydoğan Ovat ve marka vekili Avukat Barış Günaydın ile öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Çomaklı, panelde yaptığı konuşmada, dijitalleşmenin içinde bulunulan çağdaki önemine dikkati çekti.

"Göreve geldiğim günden itibaren Anadolu Üniversitesinde dijitalleşme üzerine yoğunlaştık." ifadelerini kullanan Prof. Dr. Çomaklı, şunları bildirdi:

"Bu kapsamda da ilk olarak Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SODİGEM) yönetmeliğini hazırladık ve kurduk. Sonrasında ise Anadolu Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi'ni harekete geçirdik. Bu süreç içerisinde ayrıca dijital okuryazarlık eğitimlerini verdik ve bununla ilgili sınavlarımızı gerçekleştirdik. Dijital dünyada var olmak, sosyal medya kullanımını veya eğitimlerini ifade etmiyor, dijital dünyayı anlamayı da gerektiriyor. Bu dünya çok farklı. Ticareti, saatleri, kriminal olayları yaşadığımız dünya ile çok farklılıklar gösteriyor. O nedenle de bu dünyayı görmek yetmiyor, anlamak da gerekiyor. Dijital dünyanın kriminal saatlerini ve çocuklara zarar veren hususlarını öğrenmemiz gerekiyor. Aslında farkında olmasak da o dünyanın içerisindeyiz. Özellikle sizlerin bu dünyayı iyi anlamanız gerekiyor ki, geleceğimiz olan çocuklarımıza da dijital dünyayı iyi bir şekilde öğretebilesiniz."

AÜ İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu da Anadolu Üniversitesinin dijital dönüşümün izlerini takip ederek, e-ticaretin de dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA