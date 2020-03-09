Anadolu Üniversitesinde '1'inci Kariyer Günü' etkinliği Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından '1'inci Kariyer Günü' 11 Mart Çarşamba günü düzenlenecek.

Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından '1'inci Kariyer Günü' 11 Mart Çarşamba günü düzenlenecek.



Düzenlenecek etkinlik kapsamında öğrenciler; konaklama, rehberlik, ulaştırma, seyahat acenteciliği, gastronomi ve mutfak sanatları gibi alanlarda faaliyet gösteren köklü firmalarla bir araya gelecek. Turizm sektöründe bulunan birçok firma ile doğrudan iletişim fırsatı bulacak olan öğrenciler, bu sayede staj ve kariyer olanaklarından faydalanabilecek. Etkinlikte sadece aktif olarak öğrenimine devam eden öğrenciler değil, Turizm Fakültesinden mezun olan kişiler de yer alabilecek. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA