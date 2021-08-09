Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarında yerini aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarında yerini aldı

Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarında yerini aldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversite tercihi yapacak aday öğrencilere tercih sürecinde destek olabilmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021" 3-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi.

Üniversite tercihi yapacak aday öğrencilere tercih sürecinde destek olabilmek amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021" 3-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirildi. Dijital platformda aday öğrenciler ve üniversiteleri bir araya getiren fuarda Anadolu Üniversitesi program kataloğu, kampüs olanakları ve burslarla ilgili bilgilendirici malzemelerle yerini aldı.

YÖK Başkanı Özvar: "Üniversitelerimizi dijital bir platformda sizlere tanıtmak istedik"

Öğrenci, veli ve psikolojik danışmanların bilgilendirildiği fuar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın Twitter ve YouTube üzerinden yaptığı karşılama konuşması ile başladı. Aday öğrencileri Yükseköğretim Kurumları Sınavında göstermiş oldukları başarı ve gayretleri için tebrik eden Özvar, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bugünlerde program ve üniversite tercihleri konusunda geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz. Küresel Covid-19 salgınının yol açtığı bu sancılı dönemde, tercih sürecini sizin için kolaylaştırmak amacıyla "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2021" adıyla bir fuar düzenleyerek üniversitelerimizi dijital bir platformda sizlere tanıtmak istedik. 03-06 Ağustos 2021 tarihlerinde dört gün boyunca 09. 00-17. 00 saatleri arasında ziyaret edebileceğiniz sanal fuarın, tercih sürecindeki kararlarınızda önemli oranda yol gösterici olacağına, size en uygun program ve üniversite tercihini yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu fuarda öğrenim görmek istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz tüm konuları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkili temsilcilerinden doğrudan ve hızlı bir şekilde öğrenebileceksiniz. Ayrıca YÖK-ATLAS uygulamamızın da tercih sürecinde size yardımcı olmak amacıyla hazırlanmış olduğunu özellikle hatırlatmak isterim. "

Anadolu Üniversitesi standı fuarda ilgi odağı oldu

Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı'na katılan 200 yükseköğretim kurumundan biri olan Anadolu Üniversitesi, aday öğrencilere çevrim içi danışmanlık hizmeti sunarak öğrencilerin üniversite ve Eskişehir'e ilişkin sorularını yanıtladı. Sesli ve görüntülü görüşmeler yaparak sorularını ileten öğrenci adayları böylelikle yeni açılan bölümlerle ilgili de bilgi sahibi oldu. Üniversiteye ilişkin bölümler, programlar, yurt dışı ilişkileri, kampüs ve şehir olanakları, öğrenci kulüpleri, topluluklar, çift ana dal ve yan dal olanaklarıyla ilgili bilgilerin verildiği fuarda, Anadolu Üniversitesi standı öğrenci adayları için ilgi odağı oldu.

Anadolu Üniversitesi, bu fuarın yanı sıra eş zamanlı olarak eğitim tanıtım fuarlarında çevrim içi ve fiziksel katılımla öğrenci adaylarının yanında olmaya ve tanıtım hizmeti vermeye devam ediyor.

Koronavirüs son durum ve son dakika koronavirüs haberleri. Koronavirüs tablosu, covid-19 vaka sayıları.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Bülent Tüfenkci Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Akay Yusuf Güney Deniz Akkaya Şahan Gökbakar
Spor Muslera Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarında yerini aldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 19:38:27. #1.16#

title