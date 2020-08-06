Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı'nda yerini aldı
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Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı'nda yerini aldı

Anadolu Üniversitesi 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020'nın ilk gününde, yaklaşık bin 800 öğrenci adayı tarafından ziyaret edildi.

Anadolu Üniversitesi YÖK Sanal Fuarı'nda yerini aldı
06.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 06.08.2020 11:38

Anadolu Üniversitesi 'Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020'nın ilk gününde, yaklaşık bin 800 öğrenci adayı tarafından ziyaret edildi.

Pandemi süreciyle birlikte çevrimiçi ortama taşınan tercih fuarlarına "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020"de eklendi. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'ın Twitter üzerinden yaptığı davet ile başlayan fuarda Anadolu Üniversitesi de bilgilendirici malzemelerin yanında online danışmanlık hizmetiyle birlikte yerini aldı. YÖK Başkanı Yekta Saraç, sanal fuar afişini paylaşarak yaptığı açıklamada "Sevgili öğrenciler, öncelikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Bugünlerde program ve üniversite tercihi bağlamında geleceğiniz açısından önemli bir karar verme sürecindesiniz. İçinde bulunduğunuz şartları da dikkate alarak, üniversite tercihi yapacak adaylarımıza bu süreci kolaylaştırmak için "Üniversiteni Keşfet YÖK Sanal Fuarı 2020" adıyla üniversitelerimizi dijital platformda size tanıtmak amacıyla bir fuar düzenleyeceğiz. YÖK çatısı altında, 200 yükseköğretim kurumunun katılımı ile gerçekleştirilecek Sanal Fuarda, okumak istediğiniz üniversite ile ilgili merak ettiğiniz hususları canlı sohbet ortamında üniversitelerimizin yetkililerinden öğrenebileceksiniz. Bu fuarın, tercih sürecinizi kolaylaştıracağına, daha doğru bir program ve üniversite tercihi yapabilmenize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Yapacağınız tercihin size, ailenize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Fuarın ilk gününde Anadolu Üniversitesi standını yaklaşık 1800 öğrenci adayının ziyaret etti. Stantta görevli danışmanların 250 kişinin üniversite, bölümler ve kampüs olanakları hakkındaki sorularını yanıtladığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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