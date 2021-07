Anadolu Üniversitesi yeni eklenen programlarla lisansüstü eğitime katkı sağlamaya devam ediyor

Türkiye'de ve dünyada eğitimin öncü kurumlarından biri olan Anadolu Üniversitesi, lisansüstü programlarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kapsamda lisansüstü eğitim almak isteyen aday öğrenciler Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri'nde açılan yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarına 30 Temmuz tarihine kadar başvuruda bulunabilecekler.

Lisansüstü programlara yenileri ekleniyor

Anadolu Üniversitesi'nin "Yaşam boyu öğrenme odaklı bir dünya üniversitesi olmak" vizyonu doğrultusunda enstitüler her sene lisansüstü programlara bir yenisini daha ekliyor. 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı güz döneminde Sosyal Bilimler Enstitüsü 26 Anabilim Dalında tezli ve tezsiz olmak üzere 52 yüksek lisans, 26 doktora programı yürütecek. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yürüttüğü programlara bu yıl, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı Gastronomi ve Mutfak Sanatları tezli yüksek lisans programı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı İnsan Hakları Uzaktan Öğretim yüksek lisans programı ve Turizm Rehberliği Anabilim Dalı Turist Rehberliği tezli yüksek lisans programı da eklendi. 13 Anabilim Dalında 15 yüksek lisans ve 7 doktora programı yürüten Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün lisansüstü programlarına Farmasötik Biyoteknoloji tezli yüksek lisans programını da eklendi.

10 Anabilim Dalında aktif olarak 18 tezli, 16 tezsiz yüksek lisans ve 15 doktora programı yürüten Eğitim Bilimleri Enstitüsü de gerek mesleki gerek kişisel gelişime yönelik olacak biçimde farklı alanlarda tezsiz yüksek lisans ve bir tezli yüksek lisans programı olmak üzere Yükseköğretim Kurulu'na sekiz yeni program başvurusu yaptı. Açılması öngörülen programlar: Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı'nda Dijital Medya ve Dijital Görsel Kültür Uzaktan Öğretim tezsiz yüksek lisans programı; Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı'nda Kapsayıcı Eğitim Programları ve Okul Uygulamaları Uzaktan Öğretim tezsiz yüksek lisans programı ile Yaşam Boyu Öğrenme Uzaktan Öğretim tezsiz yüksek lisans programı; Özel Eğitim Anabilim Dalı'nda Kaynaştırma ve Bütünleştirme Eğitimi Uzaktan Öğretim tezsiz yüksek lisans programı ile Otizm Spektrum Bozukluğu Eğitimi tezli yüksek lisans programı; Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı'nda İngilizce Eğitimi Uzaktan Öğretim tezsiz yüksek lisans programı; Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalında Sosyal Bilgiler Eğitimi Uzaktan Öğretim tezsiz yüksek lisans programı. Güzel Sanatlar Enstitüsü ise 10 Anasanat Dalı'nda 13 yüksek lisans ve 12 sanatta yeterlilik programı yürütecek.

Başvurular için son gün 30 Temmuz

Anadolu Üniversitesi 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı güz dönemi lisansüstü program başvuruları 05-30 Temmuz tarihleri arasında basvuruyld. anadolu. edu. tr adresinden yapılacak. Başvuru sonuçları ise 13 Ağustos günü ilgili enstitünün web adresindeki duyurular kısmında ilan edilecek.

Başvuru koşulları ve kontenjanların yanı sıra ayrıntılı bilgilere, Eğitim Bilimleri Enstitüsü için ebe. anadolu. edu. tr; Sosyal Bilimler Enstitüsü için sosbilens. anadolu. edu. tr; Sağlık Bilimleri Enstitüsü için sbe. anadolu. edu. tr; Güzel Sanatlar Enstitüsü için gse. anadolu. edu. tr adreslerinden ulaşılabilir.

Kaynak: Habermetre