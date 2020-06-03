Anadolu Üniversitesi ve Türkiye İç Denetim Enstitüsünden iş birliği protokolü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anadolu Üniversitesi ve Türkiye İç Denetim Enstitüsünden iş birliği protokolü

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında üniversite öğrencilerinin iç denetimde çalışan profesyonellerle iletişimini sağlamak amacıyla gerçekleşen seminerler tamamlandı.

Anadolu Üniversitesi ve Türkiye İç Denetim Enstitüsünden iş birliği protokolü
03.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:29

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve Anadolu Üniversitesi (AÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında üniversite öğrencilerinin iç denetimde çalışan profesyonellerle iletişimini sağlamak amacıyla gerçekleşen seminerler tamamlandı.

Üniversitenin Haber Merkezi Koordinatörlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) temsilcisi olan TİDE ve AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında gelecekte gerçekleşmesi planlanan programları içeren iş birliği protokolü imzalandı.

Mesleki gelişim ve yetkinlik eğitimleri ve iç denetim profesyonellerinin küresel sertifikasyonunun artırılması amacıyla çalışmalar yürüten TİDE ve AÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin birlikte yürüttüğü İç Denetim Seminerleri Programı başarıyla tamamlandı.

Programı süresince iş hayatında aktif bulunan profesyonellerin katılımıyla İç denetime Giriş ve Kurumsal Yönetim, Risk Yönetimi ve İç Kontrol, İç Denetim Uluslararası Mesleki Uygulamalar Çerçevesi, İç Denetim Uygulama İlkeleri, Hile Riskleri ve Denetimi, İç Denetimin Kalite Güvencesi ve İç Denetçinin Kariyer Yolu konularından oluşan 6 seminer düzenlendi. Bu seminerlere katılan 64 öğrenci, katılım sertifikası almaya hak kazandı. Uzaktan eğitim yoluyla verilen ödevlerin değerlendirilmesi sonucunda 47 öğrenci de başarı sertifikasına layık görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını asıl 'yavaşlatan' sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını asıl "yavaşlatan" sebebi buldu
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Haber
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Haber
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı Haber
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi Haber
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif Haber
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da ABD'deki protestolara destek eylemine polis müdahale etti, çok sayıda gözaltı var
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
İki gündür koronavirüs kaynaklı ölümün yaşanmadığı İspanya'da halk, plajlara akın etti
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Ehliyetsiz drift atan 18 yaş altı alkollü gence, bindiği aracın fiyatından daha fazla ceza kesildi
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Kamyonet ve cip kafa kafaya çarpıştı! Araçlardan fırlayan yolcular çaya uçtu
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
Macaristan Futbol Federasyonu'ndan George Floyd'u anan Tokmac Nguen'e ceza
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
George Floyd eylemleri çığırından çıktı! Beyaz Saray güvenlik önlemlerine yenisini ekledi
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
1 milyon TL'lik ödülle aranan Turuncu Liste'deki terörist öldürüldü
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
PKK'nın elebaşlarından Karayılan, verdiği talimatla alay konusu oldu: Doğaüstü güçlerle donanın
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Eski Beşiktaşlı Ahmet Dursun için eşinden sürpriz itiraf: Beni tavuk pilavcıya götürdü
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Vali'nin uyarısına rağmen maske takmayan genç, sigara içmeye devam etti
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız
Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları...
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
WhatsApp'ta kullanıcıların şikayetçi olduğu sorun ortadan kalktı! Yeni özellik herkesin işine yarayacak
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı
Define avcıları 3 aydır kazdıkları 35 metrelik tünelde yakalandı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Üzüm yaprağı, meyvesinden 10 kat daha fazla kazandırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Fatih Sultan Donald Trump Mustafa Şentop Hasan Polatkan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Birce Akalay Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Ozan Kabak Bülent Uygun Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Haziran Otomobil Beşiktaş
Şu an buradasınız: Anadolu Üniversitesi ve Türkiye İç Denetim Enstitüsünden iş birliği protokolü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 09:32:16. #1.15#
title