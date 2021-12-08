Anadolu Üniversitesi ve TÜRİB arasında iş birliği protokolü imzalandı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Genel Müdürü Ali Kırali, Anadolu Üniversitesi Rektörlük Senato Odası'nda düzenlenen törenle iş birliği protokolü imzaladı.

Prof. Dr. Erdal: "Anadolu Üniversitesi olarak üreticimizin kalkınmasına katkı sunmak istiyoruz"

Tarımsal üretimin insanlığın her döneminde olduğu gibi bugün de bütün ülkeler için hayati önem arz eden alanların başında geldiğini belirten Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, üretici ve tüketiciyi buluşturan güçlü ihtisas borsalarının varlığı bir ülkenin tarımsal üretimin gelişip yaygınlaşmasına büyük katkılar sağladığına dikkat çekti. Rektör Erdal sözlerine şöyle devam etti: "Bu anlamda ihtisas borsamız, üreticimizin bin bir zahmetle ürettiği ürünün gerçek değerini bulmasını sağlamakta ve ülkemiz ekonomisinin istikrarlı büyümesine destek olmaktadır. Biz de Anadolu Üniversitesi olarak gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile başta eğitim ve araştırma alanlarında olmak üzere tüm imkanlarımızla üreticimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmak istiyoruz. TÜRİB ile birlikte gerçekleştireceğimiz çalışmaların hem üreticimize hem tüketicimize hem de tarım sektörüne katkılar sunması temennisiyle protokolümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. "

TÜRİB Genel Müdürü Kırali: "Anadolu Üniversitesinin akademik gücü ve imkanlarıyla sektörümüzün önemli kazanımlar elde edeceğine inanıyoruz"

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali ise iş birliği ile ilgili görüşlerini şöyle aktardı: "Tarım sektörünün etkinliğini ve verimini artırmak, tarım borsacılığı ekosisteminin ihtiyaçlarına yönelik kapsayıcı ve yenilikçi çözümler sunmak için üniversite-sanayi iş birliklerini çok önemsiyoruz. TÜRİB Ar-Ge Merkezi olarak yürütmekte olduğumuz projelerin kapsamlarına uygun olarak akademik iş birlikleri geliştirmekteyiz. Anadolu Üniversitesi örgün ve yaygın eğitimde çok önemli bir yere sahip. Anadolu Üniversitesi'nin akademik gücü ve imkanlarıyla çok geniş kitlelere erişim sağlaması sayesinde sektörümüzün önemli kazanımlar elde edeceğine inanıyor, hayırlı olmasını diliyoruz. "

İş birliği protokolü neleri kapsıyor?

İş birliği protokolü ile Anadolu Üniversitesi ve TÜRİB'in, lisanslı depoculuk, elektronik ürün senedi (ELÜS), tarım emtiasına ELÜS ile yatırım ve ürün ihtisas borsacılığına yönelik farkındalığın artırılması ve ekosistemin geliştirilmesi çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunması planlanıyor. Protokol kapsamında, başta ürün ihtisas borsacılığının geliştirilmesi olmak üzere tarım sektörüne yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunulması, ortak faaliyetler, etkinlikler, ders, seminer, sertifika programlarının düzenlenmesi ve yayınlar hazırlanarak sektörün yetkinliklerin artırılması da amaçlanıyor. Protokolle birlikte Açıköğretim Sistemi lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ürün ihtisas borsacılığı ile ilgili konuların işlenmesi, yayın eksikliğinin giderilmesi ve uzmanlaşmış insan kaynağı sayısının artırılması hedefleniyor.

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