Anadolu Üniversitesi uzaktan yüksek lisans programları ile dünyaya açılıyor

Anadolu Üniversitesinin (AÜ) yurt dışında gerçekleştirdiği açıköğretim sınavlarının dışında, Avrupa'da uzaktan eğitim yöntemiyle yüksek lisans programları gerçekleştirdiği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Anadolu'nun eğitimde dünyaya açılan kapısı olan AÜ'nün, Batı Avrupa ve KKTC'de ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları açarak açıköğretim sistemi ile tüm dünyaya ulaşmayı başardığı kaydedildi.

28 ülkede 70 sınav merkezinde açıköğretim sınavlarını başarıyla sürdüren üniversitenin yurt dışında gerçekleştirdiği yüksek lisans programları ile de adından söz ettirdiği ifade edilen açıklamada şunlar aktarıldı:

"Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ikinci öğretim tezsiz yüksek lisans programları, Batı Avrupa'da (Köln) İşletme Yönetimi ve Konaklama İşletmeciliği programlarından, KKTC'de ise İşletme Yönetimi ve İktisat programlarından oluşuyor. Batı Avrupa ve KKTC programları, ikinci öğretim programları olup dersler hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonları yüz yüze yürütülmektedir. Programda yer alan derslerin yürütülmesinde kısmen uzaktan öğretim yönteminden de yararlanılacaktır. Yoğunlaştırılmış bir şekilde yürütülecek olan dersler nedeniyle öğrencilerimizin izin problemi yaşamamalarına dikkat edilmektedir. Diplomalarımız Avrupa'da tanınmakta ve daha önce mezun olan öğrencilerimiz çok çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmaktadırlar."

Türkiye'den kamu görevlisi olarak yurt dışına giden çalışanlar için de diplomaların özlük haklarında iyileştirmeye katkı sağladığı belirtilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Adayların başvuru yapabilmeleri için lisans diploması ile en az 2,00-4,00 veya senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen lisans genel not ortalamasına sahip olması gerekir. Bunun dışında, tezsiz yüksek lisans programlarına başvurularda yabancı dil puanı ve ALES puanı aranmamaktadır. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programı, toplam 60 Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi'nden az olmamak kaydıyla en az 10 ders ile dönem projesi dersinden oluşur. İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programında bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı derslerden YT, CC veya bunun üzerinde bir not almış olması, en az 2.50 genel not ortalamasını sağlamış olması, dönem projesi dersinden YT notu alması ve danışmanı tarafından onaylanmış olması gerekir."

İkinci öğretim tezsiz yüksek lisans programlarının süresinin, kayıt olunan dönemden başlamak üzere, her dönem için öğrencinin kayıt yeniletip yeniletmediğine bakılmaksızın en az 2, en çok 3 yarıyıl olduğu bildirilen açıklamada, bahar dönemi başvurularının, 2- 22 Ocak tarihlerinde https://basvuruyld.anadolu.edu.tr/ adresinden yapılacağı, başvuru sonuçlarının ise enstitü tarafından ilan edileceği kaydedildi.

