Anadolu Üniversitesi Uzaktan eğitim Yüksek Lisans başvuru koşullar ve Yüksek Lisans bölümleri!

Anadolu Üniversitesi Bahar Dönemi lisansüstü programlara başvuru duyurusunu yayınladı. Lisansüstü eğitim almak isteyenler başvuru şartlarını araştırırken ALES, ve diğer detayları araştırdı. İşte, Anadolu Üniversitesi Uzaktan eğitim Yüksek Lisans başvuru koşullar ve ilanı!

2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Lisansüstü Programlara Başvuru Duyurusu yayınlanması sonrası başvuru koşullar ve yüksek lisans bölümleri araştırıldı. İşte, detaylar…

2020-2021 EĞİTİM?ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARININb KONTENJANLARI, PROGRAMLARA BAŞVURU, KAYIT TARİHLERİ VE KABUL KOŞULLARI

PROGRAMLARA BAŞVURU TARİHLERİ : 04-28 Ocak 2021

TÜRKÇE DÜZEY BELİRLEME VE YETERLİK SINAVLARI : 02 Şubat 2021 (saat: 14:00) (Yabancı Uyruklu Adaylar için) (Anadolu Üniversitesi Merkezler ve Birimler Binası ANADOLU TÖMER Yunusemre Salonu)

YATAY GEÇİŞ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ : 15 Ocak 2021

YATAY GEÇİŞ KABULLERİNİN İLANI : 22 Ocak 2021

YATAY GEÇİŞ KAYIT TARİHLERİ : 25-29 Ocak 2021

PROGRAMLARA KABULLERİN İLANI : 30 Ocak 2021

KAYIT TARİHLERİ : 01-05 Şubat 2021

YEDEK KAYIT TARİHLERİ : 08-12 Şubat 2021

KAYIT YENİLEME/KAYIT ONAYI TARİHLERİ : 08-12 Şubat 2021

DERSLERİN BAŞLANGICI : 15 Şubat 2021

BAŞVURU YÖNTEMİ: 1- Adaylar başvurularını 04 -28 Ocak 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesinin basvuruyld.anadolu.edu.tr adresinden yapacaklardır.

2- Adayların başvuru yapabilmesi için öncelikle sisteme "Üye Ol" linkini kullanarak sadece bir kez üye olması gerekmektedir. Daha sonra adaylar, T.C. Kimlik No/ Yabancı Kimlik No/Pasaport No/İkamet Tezkere No ile giriş yaparak kendilerini tanımlayacak ve sistem tarafından yönlendirilerek başvurularını gerçekleştireceklerdir.

3- Her program için T.C. ve Yabancı Uyruklu olmak üzere iki ayrı tipte kontenjan açılmıştır. Bu yüzden adayların, istediği kontenjana başvurabilmesi için uygun programı seçmeleri gerekmektedir. Örneğin; Sınıf Eğitimi Programı için adayların; T.C. kontenjanına başvurmak için Sınıf Eğitimini, Yabancı uyruklu kontenjanına başvurmak için Sınıf Eğitimi (Yabancı Uyruklu) kısmını seçmeleri gerekmektedir.

4- Her aday, kesin kaydı sadece bir programa yapılmak koşuluyla ilgili Enstitüde iki ayrı programa başvuru gerçekleştirebilecektir. Ancak Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında tüm enstitüleri kapsayacak şekilde, sadece bir programa başvuru yapılabilecektir.

5- Başvuru sırasında bilgilerini yanlış beyan eden adayların, kayıt hakkı kazansalar bile başvuruları iptal edilecektir.

6- Başvuru sonuçları ilgili Enstitünün web adresindeki duyurular kısmında ilan edilecek ve ilan edilen kayıt tarihleri arasında kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların başvuru sırasında beyan ettikleri bilgileri aşağıdaki belgelerle doğru olarak belgelendirdikleri takdirde kayıtları kabul edilecektir.

• Başvuru, Kayıt Tarihleri ve Kabul Koşulları TIKLAYINIZ

• Eğitim Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ

• Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ

• Sosyal Bilimler Enstitüsü TIKLAYINIZ