Anadolu Üniversitesi Üniversite-sanayi İş Birliğinde Önemli Bir Protokole İmza Attı

Eğitimin yanı sıra üniversite-sanayi iş birliğiyle yürütülen Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine de oldukça önem veren Anadolu Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği Kocatepe Staj Konsorsiyumunun paydaşları arasında yer alarak yeni bir iş birliğini daha hayata geçirmiş oldu.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde gerçekleştirilen törene katılan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversite ile sektörü bir araya getiren Kocatepe Staj Konsorsiyumu Protokolüne imza attı. Anadolu Üniversitesinin de paydaşlar arasında yer aldığı konsorsiyumda ayrıca Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Eskişehir Sanayi Odası ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası da bulunuyor.

"Yaptığımız çalışmaları sahada görmek istiyoruz"

Konsorsiyuma ilişkin görüşlerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, "Bu tarz ortaklıklar oldukça zor meydana geliyor ancak birlikteliklerin sağlanmasının ardından ise faydalarının sürekli artarak devam ettiğine şahit oluyoruz. Bu nedenle de üniversitemizin böyle bir ortaklıktan geri kalması da düşünülemezdi. Bölge ve kültür yapısı itibarıyla birbirine yakın iki üniversite ve şehrin yer aldığı böyle bir konsorsiyumun öğrencilerimiz ve personelimiz açısından oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Bu ortaklığı önemli kılan diğer bir durum da uygulayıcılar olan Eskişehir Sanayi Odası ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının da burada bizimle beraber hareket ediyor olmalarıdır. Çünkü bu durum aynı zamanda işin sahaya inmesi demektir ve bizim için de oldukça önem taşımaktadır. Çünkü yaptığımız çalışmaları asıl sahada görmek istiyoruz ve sahanın yansımalarını da kendi bünyemizde akademik olarak sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR