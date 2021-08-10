Anadolu Üniversitesi, uluslararası öğrencilerine de destek oluyor
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Anadolu Üniversitesi, uluslararası öğrencilerine de destek oluyor

Anadolu Üniversitesi, uluslararası öğrencilerine de destek oluyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Anadolu Üniversitesi, "Anadolu Uluslararası Öğrenci Destek Bursu" ile uluslararası öğrencilerin de yanında yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi, "Anadolu Uluslararası Öğrenci Destek Bursu" ile uluslararası öğrencilerin de yanında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın girişimleri ve Eğitimi Destekleme Vakfı'nın (EDEV) iş birliğinde geçen sene başlatılan Anadolu Üniversitesi Eğitimi Destekleme Vakfı Burslarına bu sene eklenen "Anadolu Uluslararası Öğrenci Destek Bursu" ile öğrencilerin akademik başarıları destekleniyor. Başarılı uluslararası öğrencilerin yetiştirilmesini öngören burs ile hem Anadolu Üniversitesi'nin hem de Türkiye'nin değerlerini temsil edebilecek evrensel bir perspektif geliştirmiş, azimli, başarılı ve uluslararası öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Uluslararası öğrenci adaylarının Anadolu Üniversitesi'ni tercih etmeleri halinde üniversitenin zengin olanaklarının yanı sıra burs kazanan öğrencilere nakdi destek ve akademik yaşamları boyunca yemekhanede ücretsiz yemek imkanı sunuluyor.

Burslar hakkında daha detaylı bilgiye www. anadolu. edu. tr adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: Habermetre

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