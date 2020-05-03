Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin ilk sanal eğitim fuarında aday öğrencilerle buluşuyor
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Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin ilk sanal eğitim fuarında aday öğrencilerle buluşuyor

Anadolu Üniversitesi, Türkiye'nin ilk sanal eğitim fuarında aday öğrencilerle buluşuyor
03.05.2020 13:02 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:02

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs tehdidine karşı eğitimden spora, kamudan özel sektöre kadar tüm iş kolları ve sektörlerde planlanan işler için dijital ortamlar üzerinden birçok farklı yöntem uygulanıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs tehdidine karşı eğitimden spora, kamudan özel sektöre kadar tüm iş kolları ve sektörlerde planlanan işler için dijital ortamlar üzerinden birçok farklı yöntem uygulanıyor.

Bu süreçte planlanan birçok etkinlik askıya alınırken, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılması planlanan "Ünitercih" fuar takvimi kapsamındaki organizasyonlar, sanal fuar formatı ile hayata geçti. Türkiye'de hayata geçirilen ilk sanal eğitim fuarı olma niteliği taşıyan "Ünitercih Online Tercih Günleri" sanal fuarına dijital eğitimin dünyadaki öncü kurumlardan Anadolu Üniversitesi de katıldı.

"Sen Evde Kal, Üniversiteler Sana Gelir"

"Sen Evde Kal, Üniversiteler Sana Gelir" sloganıyla başlatılan online fuarların ilki Marmara Bölgesi'ni kapsayacak şekilde 2-3 Mayıs tarihlerinde Online Marmara Üniversite Tercih Günleri ismiyle hayata geçti. Tasarlanan online fuar sayesinde katılımcı kurumlar, fuarda görev alabilmek için kalabalık ortamlarda bulunmadan ofis veya evlerinden süreci yönetebilecek ve aday öğrencilerle iletişim kurabilecek. Canlı görüşme fonksiyonu ile kurum temsilcileri sisteme dahil olarak standı yönetebilecek ve ziyaretçilerle etkileşim halinde olacak.

Aday öğrencilerin tüm soruları online olarak yanıtlanacak

Toplum sağlığını korumak adına sosyal izolasyon gerektiren günleri dijital dünyanın sağladığı imkanlarla kolaylaştıran Anadolu Üniversitesi, bu doğrultuda 1 milyondan fazla öğrencinin gireceği Açıköğretim Sitemi Bahar Dönemi ara sınavlarını online olarak gerçekleştirerek uzaktan eğitim alanında önemli bir adım attı. Dijitalleşme sürecine verdiği önem ve yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Anadolu Üniversitesi bu kez de Türkiye'nin ilk sanal eğitim fuarında yer alarak üniversite tercihleri öncesi gerekli bilgileri aday öğrencilerle paylaşacağı bir online stant açtı.

29 üniversitenin katılım sağlayacağı Online Tercih Günleri fuarlarında Anadolu Üniversitesini temsilen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve İstanbul Tanıtım Ofisi personeli bulunarak öğrencilerle görsel ve yazılı şekilde iletişim kuracak. Merak edilen tüm soruların yetkililer tarafından yanıtlanacağı fuar süresince, ziyaretçiler her üniversite standında yer alan üniversite bilgilerini inceleme fırsatı bulacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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