Anadolu Üniversitesi, Spora Destek Bursu ile de öğrencilerin yanında

Anadolu Üniversitesi, "Spora Destek Bursu" ile milli sporcu adaylarımızın akademik yaşamlarında da profesyonel sporcu kariyerlerinde de yanında yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi, "Spora Destek Bursu" ile milli sporcu adaylarımızın akademik yaşamlarında da profesyonel sporcu kariyerlerinde de yanında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın öncülüğünde ve Eğitimi Destekleme Vakfı'nın (EDEV) iş birliğinde geçen sene başlatılan Anadolu Üniversitesi burslarına bu sene eklenen "Anadolu Spora Destek Bursu" ile öğrencilerin akademik ve spor başarıları desteklenerek eğitim hayatı boyunca spor müsabakalarında üniversiteyi temsil edecek azimli ve başarılı öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Üniversite öğrenci adayı olan milli sporcularımızın Anadolu Üniversitesi'ni tercih etmeleri halinde üniversitenin zengin olanaklarının yanı sıra spor bursu kazanan öğrencilere nakdi destek ve akademik yaşamları boyunca yemekhanede ücretsiz yemek imkanı sunuluyor.

Burslar hakkında daha detaylı bilgiye www. anadolu. edu. tr adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: Habermetre