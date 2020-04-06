Anadolu Üniversitesi sosyal medyadaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor
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Anadolu Üniversitesi, Yaşam

Anadolu Üniversitesi sosyal medyadaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor

On binlerce markanın sosyal medya performanslarını her ay, verilere dayalı ve tarafsız bir şekilde mercek altına alan SocialBrands'ın, nisan ayı sıralaması açıklandı.

06.04.2020 13:28 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:28
Anadolu Üniversitesi sosyal medyadaki istikrarlı yükselişini sürdürüyor

On binlerce markanın sosyal medya performanslarını her ay, verilere dayalı ve tarafsız bir şekilde mercek altına alan SocialBrands'ın, nisan ayı sıralaması açıklandı.

50 bin 507 farklı sosyal medya hesabından paylaşılan, 2 milyon 87 bin 895 içeriğin istatistiksel olarak ölçümlendiği sıralamada Anadolu Üniversitesi, yükseköğrenim kurumları arasında yine birinci sırada yer aldı. Sosyal medya hesaplarını en verimli şekilde yöneten Anadolu Üniversitesi, birçok dünya devi markayı gerisinde bıraktı. 1-31 Mart tarihleri arasındaki performanslara bakılarak hazırlanan nisan ayı sonuçlarına göre, "Top 100" listesinde 11 sıra yükselen Anadolu Üniversitesi, 13'üncü sıraya yerleşerek üniversiteler arasındaki liderliğini de korudu.

Üniversite sıralamasında birinci

Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütüldüğü Medya Merkezi bünyesindeki Sosyal Medya Koordinatörlüğü'nün kurulmasıyla birlikte, sosyal medya platformlarındaki varlığını kurumsal boyutta devam ettiren Anadolu Üniversitesi, bu konudaki başarılı yükselişine devam ediyor. Tüm Markalar Top 100 listesinde üniversiteler arasında 1'inci olan Anadolu Üniversitesi'ni sırasıyla; Hacettepe, ODTÜ, Boğaziçi, Atatürk, Sakarya, Akdeniz, Üsküdar ve Ankara Üniversiteleri takip etti.

Koronavirüs hakkında bilgilendirici içerikler paylaşıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlar neticesinde, yüz yüze eğitime zorunlu olarak ara verildi. Bu süre zarfında öğrenci odaklı faaliyetlerine hız kazandıran üniversite, sosyal medya hesaplarını oldukça yararlı şekilde kullanıyor. Koronavirüs hakkında görsel ve yazılı birçok bilgilendirici içerik üreten Anadolu Üniversitesi, bu kapsamlı içerikleri resmi hesaplarından öğrenciler ve aileleriyle paylaşıyor. Öğrencilerin uzaktan öğrenim sürecinde evlerinde yapabilecekleri birçok faaliyete dair öneriler paylaşılan üniversite hesaplarında, ayrıca gündemle ilgili olarak Rektör Çomaklı'nın mesajlarına ve anma paylaşımlarına da yer veriliyor.

Açıköğretim paylaşımları yoğun ilgi görüyor

Açık ve uzaktan öğrenimin dünyadaki öncü kuruluşlarından Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Sistemi'ne kayıtlı 1 milyonun üzerindeki öğrencisini sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendiriyor. Öğrenci odaklı bir anlayışla çalışmalar yürüten üniversite, Açıköğretim Sistemi'nin işleyişi ve sınavlar hakkındaki tüm değişiklikleri düzenli olarak bu hesaplardan paylaşıyor. Merak edilen soruların da yanıtlandığı paylaşımları öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

BoomSocial Brands Top 100 ölçümü hakkında

SocialBrands, markaların sosyal medya performansını tamamen tarafsız ve objektif şekilde ölçümleyen bir puanlama platformu. BoomSocial verilerini ve BoomSonar teknolojilerini kullanan SocialBrands, markalar için en popüler sosyal medya kanalları olan Facebook, Twitter ve Instagram'da yer alan 50 binden fazla marka hesabını inceliyor.

Marka Endeksi; 50 bin marka hesabı tarafından paylaşılan iletilerin ay boyunca aldığı toplamda 1 milyar 561milyon 171 bin 714'den fazla beğeni, yorum, paylaşım, Retweet gibi etkileşimlerin incelenmesi ile değerlendirilmiştir. Tüm hesaplar ve sayfalar için hayran sayısı, hayran artışı, sayfa yapısı, sayfa bilgileri, ay boyunca paylaştığı tüm iletiler, ileti türleri, paylaşılan iletilere gelen beğeni, yorum, paylaşım ve Retweetler, ileti başı etkileşim oranı, hashtag ve mention kullanımı, bulunduğu sektördeki karşılaştırmalı durumu gibi onlarca farklı ve herkese açık performans verisi analiz edilmiştir. Bütün detaylara aşağıdaki linkten ulaşılabilir. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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