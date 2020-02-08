Anadolu Üniversitesi, sosyal medyada Ocak ayı verilerine göre zirvede

08.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:42

Markaların sosyal medya performanslarını tamamen objektif ve tarafsız verilere dayalı olarak ölçümleyen bir platform olan SocialBrands'in yayınladığı verilere göre Anadolu Üniversitesi, 1-31 Ocak 2020 dönemi ölçümlerinde resmi sosyal medya hesaplarıyla üniversiteler arasında 1.liğe yükseldi.



Sosyal medyayı en iyi yöneten üniversiteler arasında zirvede yer alan Anadolu Üniversitesi, Tüm Markalar Top 100 listesinde ise birçok önemli ve büyük markayı geride bırakarak Türkiye 36.sı olmayı başardı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın destekleriyle, değişen sosyal medya stratejisi sayesinde son bir ayda alınan bu önemli sonuçla Anadolu Üniversitesi, tam 18 sıra yükselerek birçok büyük markaları geride bıraktı.



Üniversite sıralamasında birinci



Kurumsal iletişim faaliyetlerinin yürütüldüğü Medya Merkezi bünyesinde 2014 yılında Sosyal Medya Koordinatörlüğü'nün kurulmasıyla birlikte, sosyal medya platformlarındaki varlığını kurumsal boyutta devam ettiren Anadolu Üniversitesi, bu konudaki başarılı yükselişini devam ettiriyor. Tüm Markalar Top 100 listesinde üniversiteler arasında 1. olan Anadolu Üniversitesi'ni diğer üniversiteler takip etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA