Anadolu Üniversitesi Sınavları 13-14 Nisan'da

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları 13-14 Nisan'da yapılacak.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 bin 77 binada 796 dersin sınavı gerçekleştirilecek.

Ayrıca, 881 bin öğrencinin katılmasının beklendiği sınav maratonunda 797'si AÜ personeli olmak üzere 345 bin 496 kişi görev alacak. Dört oturumdan oluşacak sınavların ilk oturumları saat 09.30'da, ikinci oturumları ise saat 14.00'te başlayacak.

Öğrenciler, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü www.anadolu.edu.tr/acikogretim internet adresinin "Öğrenci girişi" bağlantısından alabilecek. Sınava giriş belgesinin dökümünü internet üzerinden alamayan öğrenciler ise bunları Açıköğretim bürolarından temin edebilecek.

Öğrencilerin sınava girebilmeleri için fotoğraflı sınav giriş belgesi ile fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Kaynak: AA