Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan istifa açıklaması Açıklaması
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan istifa açıklaması Açıklaması

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan istifa açıklaması Açıklaması
08.05.2020 13:36 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:12

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Çomaklı, AÜ Rektörlük Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, göreve atandığından beri dijitalleşmeye çok önem verdiğini söyledi.

Yaklaşık 8 ay önce eski bir rahatsızlığının nüksettiğini belirten Çomaklı, şunları dile getirdi:

"Rahatsızlığım aşırı noktalara vardı. Doktorlar sürekli dinlenmem gerektiğini söyledi. Açıköğretim sınavlarının bitmesini bekledim. Sağlık sorunum ciddi noktalara ulaştı, ben de affımı istedim. Cumhurbaşkanımız ve YÖK Başkanı'ndan affımı isteyerek istifamı sundum. Sağlığım çok önemli. Benim 3 çocuğum var, 45 yaşındayım ve çok ciddi sağlık sorunu yaşıyorum. Yapacak çok şey var ama çıkamıyorum. Ayaklarımdaki rahatsızlıklar, ciğerimdeki sorun uç noktaya ulaştı, gitmiyor artık. Emin olun çok hüzünlüyüm. İstifamın kabul edileceğinden eminim.

Herkese teşekkür ediyorum. Biz hedefimize vardık, yapacaklarımızı yaptık. Tüm çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bir yerden sonra artık sağlığıma dikkat etmem gerekiyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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