Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü...

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 2. yılı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Anadolu Üniversitesi olarak darbe girişimini ilk andan beri lanetlediklerini belirten Gündoğan, "15 Temmuz gecesi FETÖ üyesi vatan hainlerinin milletimize, devletimize, demokrasimize ve milli iradeye karşı giriştikleri alçakça saldırı aziz milletimizin bütün dünyaya ders verircesine gerçekleştirdiği şanlı direnişle bertaraf edilmiştir. Milletimizin emaneti silahları üzerimize doğrultan, milli iradenin sembolü yüce meclisimizi bombalayan hainlerin saldırıları demokrasi destanı olarak nitelenebilecek bir gayretle bertaraf edilmiş, Türk milletinin milli iradeye bağlılığı ve teröre karşı sarsılmaz bir dirençle karşı koyuşu hainleri destekleyen emperyalist güçlere Türkiye'nin büyüklüğünü gösteren bir cevap olmuştur. Bu hain girişim karşısında Türk milletinin sergilediği güçlü irade canlılığını korumaya devam etmektedir. Türkiye, büyüyen ekonomisi, dışa bağımlılığı azalan savunma sanayisi ve hayata geçirdiği önemli projeleriyle hainlere en güzel cevabı vermektedir. Menfur girişimin ikinci yıl dönümünde, hainlerle kahramanca mücadele ederken şehit verdiğimiz kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyor, gazilerimize acil şifalar temenni ediyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı. - ESKİŞEHİR