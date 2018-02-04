Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan'ın Zeytindalı Harekâtı Mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili mesaj yayımladı.

Rektör Gündoğan, mesajında "Kahraman güvenlik güçlerimizin, Suriye sınırımızın yanı başında yuvalanan, vatanımızın bekasını, masum vatandaşlarımızın can güvenliğini ve sınır emniyetini tehdit eden terör örgütlerini etkisiz hale getirmek, kardeş bölge halkına huzur götürmek ve barışı tesis etmek için meşru müdafaa hakkı doğrultusunda başlattığı harekatta canlarını feda eden aziz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin, hukuk içinde ve bölgede bugüne dek emsali görülmemiş şekilde, sivillere zarar gelmemesine yönelik hassasiyet ve başarıyla yürüttükleri harekata ilk andan itibaren mazisine yakışır bir milli duygu ile destek veren aziz milletimizin mensubu olmakla büyük gurur duyduğumuzu bu vesileyle bir kere daha vurguluyor, sınırlarımızın dahilinde ve haricinde vatanımız için mücadele veren bütün kahramanlarımıza muvaffakiyetler diliyoruz" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR