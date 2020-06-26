Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal görevine başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anadolu Üniversitesine (AÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Fuat Erdal, görevine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anadolu Üniversitesine (AÜ) rektör olarak atanan Prof. Dr. Fuat Erdal, görevine başladı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, AÜ Rektörlük Senato Odası'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninde AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'a cübbesini Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Savaş Koparal giydirdi. Erdal da Koparal'a üniversiteye verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Erdal, AÜ'nün öğrenci sayısı, verdiği nitelikli eğitim ve sınav hizmetleri ile Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı üniversitelerinden biri olduğunu kaydetti.

AÜ'de rektör olarak görev yapmanın kendisi için onur olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erdal, şöyle devam etti:

"Beni bu göreve uygun gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a teşekkür ediyorum. Şu ana kadar üniversitemize hizmet veren, emek veren, değer katan tüm yönetici ve çalışanlarımıza müteşekkirim. Bu desteklerinin devam edeceğine inancım tamdır. Hepimizin ortak paydası üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz. Bu bir bayrak yarışı ve bu bayrak şimdilik bana emanet edildi. Anadolu Üniversitesi ailesi ile birlikte üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için bu bayrağı daha ileriye götürmek için hep birlikte çalışacağız."

Kaynak: AA