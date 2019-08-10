Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Kurban Bayramı mesajı

10.08.2019 14:36

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam aleminin gönüllerine ferahlık, barış, huzur, evlerine mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle kurban bayramınızı kutluyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA