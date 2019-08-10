Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Kurban Bayramı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Kurban Bayramı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

10.08.2019 14:36
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Kurban Bayramı mesajı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam aleminin gönüllerine ferahlık, barış, huzur, evlerine mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle kurban bayramınızı kutluyorum." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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