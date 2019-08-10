Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'dan Kurban Bayramı mesajı
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam aleminin gönüllerine ferahlık, barış, huzur, evlerine mutluluk, ülkemize aydınlık getirmesi dileğiyle kurban bayramınızı kutluyorum." - ESKİŞEHİR