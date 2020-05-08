Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı istifa ettiğini açıkladı
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Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı istifa ettiğini açıkladı

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı istifa ettiğini açıkladı
08.05.2020 13:46 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:47

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ciddi sağlık sorunları olduğunu bildirerek, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı.

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, ciddi sağlık sorunları olduğunu bildirerek, YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı. Rektör Çomaklı, "Benim sağlık sorunum çok ciddi boyutlara ulaştı. YÖK Başkanı ve Cumhurbaşkanı'mızdan affımı isteyerek, istifamı sundum. Benim 3 çocuğum var, bu nedenle sağlığım çok önemli" dedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, internet üzerinden yapılan Açık Öğretim Fakültesi sınavları hakkında bilgi vermek için basın toplantısı düzenledi. Sınavların yerli ve milli sınav sistemiyle yapıldığını anlatan Rektör Prof. Dr. Çomaklı, 8 ay önce eski bir rahatsızlığının nüksettiğini bu nedenle YÖK ve Cumhurbaşkanlığı'na istifasını sunduğunu açıkladı. Rektör Prof. Dr. Çomaklı, şunları söyledi:

"Sizinle paylaşmak istediğim bir husus var. Bu hususu ben ilgili makamla paylaşarak, izin istedim ve aldım. Atandığımızdan beri dijitalleşmeye çok önem veriyorduk ve çok yoğun geçiyordu. Bizim burada 7 gün 24 zamanımız geçiyordu. 8 ay önce eski bir rahatsızlığım nüksetti. Rahatsızlığım aşırı noktalara vardı. Doktorlar sürekli dinlenmem gerektiğini, bu süreçte evden ayrılmamam gerektiğini söylüyorlardı. Fakat ben 7 Mayıs'taki sınavın bitmesini özellikle bekledim. Çünkü bu bizim için bir dönüm noktasıydı. Türkiye'de öncü olacak bir sistemdi. Yazılımlarımızı test etmiştik, Öğrenim Yönetimi Sistemi'ni (LMS) hayata geçirmemiz gerekiyordu. Benim bunu bitirmem gerekiyordu. Bunun yanı sıra Yunus Merkezi ile ilgili taleplerimizi oluşturmuştuk. Öğrenci teşkilatlanmasını yeniden yapmıştık. Müzelerimiz, URAYSİM daha birçok proje hayata geçti."'AFFIMI İSTEDİM'Sağlık sorunlarının çok ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Çomaklı, "Ben de affımı istedim, o nedenle YÖK Başkanı ve Cumhurbaşkanı'mızdan affımı isteyerek, istifamı sundum. Şimdiye kadarki tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hiç kimse ile paylamamıştım bunu. Benim 3 çocuğum var, bu nedenle sağlığım çok önemli. 45 yaşındayım ve çok ciddi sağlık sorunu yaşıyorum. Aslında yapacak çok şeyimiz var ama maalesef evden çıkamıyorum. Ayaklarımdaki rahatsızlıklar ve ciğerimdeki sorun uç noktaya ulaştı. Gitmiyor artık, bir yerden sonra zorlanıyorum. Ben de emin olun çok hüzünlüyüm bu durumdan. Ama sağ olsun makam ve başkanımız olumlu karşıladılar. Durumun ciddiyetini de anlattım, affımı istedim. Onların affına sığınarak kabulünü istedim. İstifamı sundum. Kabul edeceklerinden eminim sağ olsunlar, ben herkese teşekkür ederim. Biz hedefimize vardık, yapacaklarımızı da yaptık, geri dönülmeyecek şekilde çok büyük bir sistem değişikliği yaptık. Kişi bazlı olmaktan kurumsal hale getirdik. Ben memnunum, tüm çalışanlarıma, işçisinden güvenliğine bütün akademik personele ve herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, rektörlük görevine 2018 yılı Eylül ayında atanmıştı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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