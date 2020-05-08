Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı istifa etti
08.05.2020 13:22 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:22
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın istifa ettiğini bildirdi.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın istifa ettiğini bildirdi.
YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın dün sağlık sorunları nedeniyle rektörlük görevinden istifa ettiği bildirildi.
Kaynak: AA